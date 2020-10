Tempo di lettura: < 1 minuto

ROSSI LAZIO INTERVISTA – Alle 21 le aquile di Simone Inzaghi scenderanno sul terreno di gioco dell’Olimpico per la prima di Champions. L’ostacolo da superare sarà il Borussia Dortmund, formazione con tanta esperienza nelle competizioni internazionali. La Lazio si presenta al match con l’infermeria piena, ma Inzaghi farà di tutto per schierare il miglior 11 possibile. Ai microfoni di TMW radio è intervenuto l’ex tecnico bianc’azzurro Delio Rossi per fare il punto della situazione. Ecco le sue dichiarazioni.

Prendere l’avversaria di petto

“Devi far leva sull’autostima. Magari sono più forti, ma loro sicuramente se sono lì sono all’altezza. La differenza lì la fanno i valori. Inciderà l’abitudine a giocarsi la partita della vita ogni tre giorni. Chi ha esperienze di Champions non fa differenza giocare con la Samp o con il Dortmund. Il problema che si sta evidenziando nella Lazio è che sembra una prosecuzione dello scorso campionato. Molti giocatori vengono da infortuni e quando giochi ogni tre giorni il recupero è difficile. E quando affronti certe squadre non sei al massimo”.

Immobile o Haaland?

“Come valore in prospettiva Haaland è superiore. Ma stasera sono convinto che può fare più la differenza Immobile. Dietro il Dortmund hanno un tallone d’Achille e giocando in casa Immobile può essere determinante. Nella Lazio è un leader indiscusso e gioca sereno e può sbagliare. In Nazionale è sempre in concorrenza e deve sempre dimostrare qualcosa. Poi predilige di più gli spazi larghi e la Nazionale gioca invece un calcio più di manovra. Per questo sia lui che Belotti sono penalizzati rispetto agli altri”.

