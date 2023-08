Fedele: "Rovella non è Milinkovic, è un giocatore in prospettiva"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FEDELE INTERVISTA ROVELLA LAZIO- L'ex dirigente Enrico Fedele ha rilasciato un'intervista a TMW Radio in cui ha parlato di Roma e, soprattutto di Lazio. In particolare ha detto la sua sul possibile arrivo di Rovella, affare in chiusura dalla Juventus. Ecco le sue parole.

Le parole di Fedele in un' intervista in cui si parla di Rovella e di Lazio

Fedele su Rovella alla Lazio

"La Lazio non ha Tare, che ne capisce di giocatori, si pensa a Rovella ma non è Milinkovic. E' un giocatore di prospettiva. Lui e Ricci sono due giocatori diversi, il secondo fa qualcosa in più in mezzo al campo, più ricamatore".

Fedele anche sulla Roma

"Vedo affannare Roma e Lazio. La Roma di più, c'è una frattura tra Mourinho, che se ne vuole andare, e la società che non vuole spendere più di tanto. Alla fine per me andranno su Zapata".