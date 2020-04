Tempo di lettura: < 1 minuto

PULGAR FIORENTINA – Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha avuto parole di elogio per Lucas Leiva. Il giocatore cileno ha poi espresso un parere sulla lotta scudetto, menzionando anche la Lazio.

Pulgar: “Leiva specialista nel ruolo di regista”

“Il ruolo del regista sta cambiando. Prima era visto in maniera statica, ora dinamica. In Italia ci sono molti specialisti come Brozovic, Pjanic o Lucas Leiva. Scudetto? Se si ripartirà la situazione sarà anomala. Si giocherà a porte chiuse. Se lo contendono Juve e Lazio, ma secondo me anche l’Inter non è ancora tagliata fuori”.

