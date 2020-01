Tempo di lettura: < 1 minuto

CRISTIANO GIUNTOLI NAPOLI LAZIO – Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli è intervenuto in vista del match di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. Il momento delicato in casa azzurra fa stare in ansia società e tifosi, che però sperano di far bene questa sera. Queste le sue parole rilasciate alla Rai.

Napoli-Lazio

“Con fiducia e pazienza risaliremo il baratro, in questo momento il passaggio del turno sarebbe un toccasana, ma ora dobbiamo pensare a ripartire in campionato. Non è il momento di bilanci, le colpe sono da dividere in tutte le componenti, dalla società ai calciatori”.