GABRIELE GRAVINA SERIE A – Non si fermano le polemiche intorno alla ripresa della Serie A. Infatti, Gabriele Gravina è intervenuto per mettere in chiaro le volontà dei vertici riguardo i campionati di calcio. Queste le sue parole a Sky Sport.

Le parole di Gravina

“I campionati ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia per la tutela della salute. Siamo in contatto con il ministro dello Sport e della Salute, mercoledì 15 avremo una riunione del comitato scientifico federale e avremo una nostra procedura che comunicheremo a tutte le Leghe che le faranno applicare. Inizieremo, mi auguro entro fine mese, i controlli per garantirci la negatività di tutti i protagonisti e dopo partiranno gli allenamenti e poi spero il prima possibile, i campionati”.

