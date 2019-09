LAZIO IMMOBILE AGENTE – Nel cuore, e nella testa, soltanto la Lazio. Ciro Immobile a Roma ha trovato la sua dimensione, diventando in brevissimo tempo uno dei bomber più prolifici della storia capitolina. Eppure, la sua carriera sarebbe potuta esplodere lontano dalla Capitale, in quella Napoli tanto amata dal partenopeo. Ad ammetterlo è l’agente dell’attaccante, Marco Sommella, ai microfoni di Radio Marte.

Le parole dell’agente di Immobile

“Ciro nutre affetto per il Napoli, in passato non nego che ci sia stato qualcosa. Ora però è il momento di andare avanti, sono convinto che la Lazio possa fare una buonissima stagione”.