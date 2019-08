IMMOBILE 100 GOL SERIE A – Manca poco più di una settimana dall’inizio del campionato. Ciro Immobile è pronto a tornare in campo, per raggiungere il traguardo dei 100 gol in Serie A (ora fermo a 99). Solo in quattro hanno raggiunto questo traguardo quando vestivano la maglia della Lazio. Il primo fu il recordman assoluto di reti nel campionato italiano di massima serie Silvio Piola, con una doppietta all’Inter nel 1936. Seguì, Renzo Burini nel 1956 grazie ad una rete nel derby della capitale, terminato 3-1 per i biancocelesti. Infine i più recenti Signori e Crespo, rispettivamente contro l’Atalanta nel 1996 e contro il Brescia nel 2002.