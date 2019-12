Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BORSA 2019 – Sta per terminare il 2019 e per la Lazio si chiude un anno di successi. Non solo sul campo, ma anche in borsa i capitolini volano alto. Insieme a Juventus e Roma, infatti, i biancocelesti sono tra le società che hanno chiuso in netto rialzo rispetto allo scorso anno. Un anno da record per Piazza Affari riassunto dai dati raccolti da Calcio e Finanza.

I dati

Come si legge sul loro sito, la Lazio ha incrementato soprattutto nelle ultime settimane le proprie quotazioni in borsa grazie ai risultati ottenuti sul campo. Rispetto a fine 2018 le azioni sono salite del 24,9% con una capitalizzazione passata da 82,2 a 102,7 milioni di euro.