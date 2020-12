Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLUB BRUGGE PROGRAMMA – La Lazio è reduce da una vittoria per 1-2 in trasfera contro lo Spezia. I biancocelesti però sono già concentrati per la partita di martedì 8 dicembre delle ore 19:00 in Champions League contro il Club Brugge. Il programma del club capitolino è il seguente. Simone Inzaghi sarà presente in conferenza stampa, insieme ad un tesserato, alle 15:00. Il mister piacentino presenterà la gara tra Lazio e Club Brugge, valevole per la sesta e ultima giornata del girone F. Successivamente alle parole del tecnico la squadra scenderà in campo alle ore 16:00 per il consueto allenamento con 15 minuti aperti ai media.

