Lazio-Kostic: la “ribellione” costa cara al serbo

FILIP KOSTIC – Filip Kostic sembrava essere ad un passo dalla Lazio, tanto che l’esterno non si era presentato agli allenamenti. Ha disertato anche la trasferta dell’Eintracht contro l’Arminia Bielefeld nell’ultima giornata di Bundesliga. Questa “ribellione”, però, costerà cara a Filip.

Kostic paga la “ribellione”

Secondo quanto riporta la Bild, Filip Kostic al rientro dopo le partite contro Lussemburgo e Irlanda nelle qualificazioni di Qatar 2022, non solo dovrà pagare una multa di circa 100 mila euro, ma sarà anche messo fuori rosa dal tecnico Oliver Glasner. Per l’esterno, nonostante abbia “forzato la mano”, il passaggio in biancoceleste non si è concretizzato, anzi. Il comportamento di Kostic ha indispettito ulteriormente l’Eintracht, che ha scelto di chiudere le conversazioni con la Lazio.