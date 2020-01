Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RECORD VITTORIE – Una stagione incredibile con numeri da capogiro per la Lazio di Simone Inzaghi che sta incantando tutti. I biancocelesti sono arrivati a 10 vittorie consecutive in campionato e non sembrano volersi fermare, con un calendario che vede le prossime 4 sfide tutte tra le mura amiche dell’Olimpico. Tutto è iniziato dalla rimonta contro l’Atalanta dopo un primo tempo pessimo in cui la Lazio era uscita tra i fischi. Nella ripresa 3 gol e un pareggio che sapeva molto di vittoria.

La cavalcata della Lazio

Come si legge sul Corriere dello Sport, la storica cavalcata biancoceleste inizia il 27 di ottobre al Franchi dove gli uomini di Inzaghi battono la Fiorentina per 2-1 grazie ad un gol di Immobile nel finale. Dopodiché la Lazio strapazza il Torino in casa per 4-0 e vince a San Siro contro il Milan per 2-1, sfatando un tabù che andava avanti da anni. Altri 4 gol poi rifilati in casa contro il Lecce nel 4-2 finale e un altro 2-1 in trasferta, stavolta contro il Sassuolo grazie alla zampata vincete di Caicedo negli ultimi minuti. Nessun problema nel battere l’Udinese superata all’Olimpico con un netto 3-0 a cui fa seguito, sempre in casa, la grande vittoria contro la Juventus per 3-1. Seguono altre due vittorie in trasferta con il solito punteggio di 2-1 contro Cagliari e Brescia, fino ad arrivare all’ultima sfida vinta 1-0 contro il Napoli. Un bottino finale che dice 30 punti su 30, 25 gol fatti e solo 8 subiti e un terzo posto blindato a doppia mandata.