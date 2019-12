Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO SUPERCOPPA – Manca sempre meno alla finale di Supercoppa che vedrà Juventus e Lazio sfidarsi a Riad domenica 22 dicembre (ore 17.45). In vista del match Momo Sissoko, ex centrocampista bianconero, è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, dicendosi ottimista per la possibile vittoria della squadra di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

Finale di Supercoppa

“Ho visto la partita con la Samp e la Juve nel complesso mi è piaciuta. Dybala e Ronaldo hanno segnato due gol spettacolari, direi che la squadra è pronta per la Supercoppa. La Lazio è una squadra molto forte, che ha già messo in difficoltà la Juventus in campionato, non sarà una partita semplice. Ma i bianconeri sono favoriti. È tornato Douglas Costa e si è rivisto Ramsey, la rosa a parte qualche defezione sembra più completa che in passato. Ho buone sensazioni riguardo la vittoria della Supercoppa”.