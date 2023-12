Lazzari: "Qui vincono in pochi, per noi spinta importante"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZZARI CONFERENZA STAMPA ATLETICO MADRID LAZIO VIGILIA- L'esterno della Lazio Mauel Lazzari ha accompagnato il suo tecnico Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia della gara della Champions League 2023/23 tra Atletico Madrid e Lazio. Ecco le sue parole.

Le parole di Lazzari nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid - Lazio

Lazzari su come è cresciuto con Sarri

"Il mister è un grande allenatore, per quanto mi riguarda facevo il quinto di centrocampo, ora faccio il terzino in difesa a quattro. Sono cambiato totalmente e lo devo al mister. Facciamo tanto possesso palla, ha cambiato tantissimo dal suo arrivo. L'anno scorso chiuso con un bel secondo posto, quest'anno siamo agli ottavi di Champions. Dobbiamo ringraziarlo".

Lazzari su come fermare Griezmann

"Abbiamo studiato bene l'Atletico, sappiamo che Griezmann è un fenomeno, gioca ovunque, centrocampo e attacco. Va dappertutto, però non dobbiamo concentrarci solo su di lui. L'Atletico ha tantissimi giocatori che possono risolverti la partita con una giocata: dobbiamo stare compatti, con la squadra corta e restare in partita fino alla fine".

Lazzari su come essere più incisivi in attacco

"Come ha detto il mister, rispetto all'anno scorso mancano occasioni da gol, tiri in porta e finalizzazione. Su questo dobbiamo lavorare di più. Sulla catena di destra abbiamo perso Milinkovic, fondamentale per noi. Guendouzi si sta inserendo, il feeling sta crescendo, speriamo che cresca ancora e aiuti la squadra".

Lazzari sulla Lazio, differente dall'anno scorso

"Manca solo una cosa: chiudere le partite. Anche a Verona aver pareggiato è una cosa incredibile. Loro non hanno fatto un tiro in porta e l'hanno pareggiata, noi abbiamo creato almeno 5-6 occasioni per fare male e non l'abbiamo fatto. Manca andare sul 2-0 ed essere più tranquilli. A livello di palleggio e velocità di gioco, come ha detto il mister, siamo meglio dell'anno scorso. Dobbiamo essere più cattivi davanti".

Lazzari sulla sua forma

"Da tre anni lavoro con il mister e siamo andati un po' a periodi. Diventare da centrocampista a 5 a terzino di difesa a 4 non è stato facile. Ci vuole lavoro. Quest'anno mi sento meglio, più a mio agio. Penso più a difendere che ad attaccare, mi sto concentrando sulla fase difensiva e vedo che i risultati ci sono. In allenamento vado a mille all'ora e va tutto bene. Magari arrivo molte volte sul fondo e azzecco due cross, ma non è facile restare lucidi dopo 100 metri di campo. Spero di aiutare la squadra, ancora".

Lazzari sul giocare contro l'Atletico

"Normale che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare domani, ma accetto tranquillamente le scelte del mister. Non è importante. L'importante è che si faccia una bella partita e ci si giochi il primo posto fino all'ultimo minuto".

Lazzari sulle responsabilità in casa Lazio

"Tanta gente è focalizzata sul secondo posto dell'anno scorso e guarda solo a quello. Siamo un po' indietro in campionato, ma se vai a vedere siamo ancora in lotta per la Champions, è tutto aperto, mancano tantissime partite, ce la giochiamo e siamo agli ottavi di Champions e ai quarti di Coppa Italia. Non è tutto da buttare. Avanti a testa alta, ma pensiamo solo a domani".

Lazzari su una vittoria della Lazio

"Vincere domani e arrivare primi nel girone sarebbe una spinta veramente grande, qui vincono in pochi veramente. Sappiamo che è una partita complicata, affrontiamo squadra veramente forte tecnicamente e fisicamente, ma siamo consapevole che se siamo qui a giocarci il primo posto abbiamo delle qualità. Testa alta e ce la giochiamo fino alla fine":