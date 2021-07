Leiva ad ESPN: “Ho sempre voluto tornare in Brasile, ma ora…”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LEIVA – Lucas Leiva, dopo aver parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha rilasciato delle dichiarazioni anche ad ESPN. Il centrocampista ha parlato di un suo possibile ritorno in Brasile.

Intervista Leiva: sul possibile ritorno in Brasile

“Sono stato molto attento, negli ultimi anni, a parlare di un ritorno. Nel momento in cui dici di volerlo, la gente pensa che debba essere adesso. Ho sempre voluto tornare in Brasile, ma ora ho un nuovo allenatore, tutto nuovo, sto imparando cose nuove. È molto difficile da pianificare. Ho un altro anno di contratto con la Lazio. Sì, ne ho voglia, ma sto molto attento perché non voglio creare nessun tipo di aspettativa”.