Marienfeld | Lazio, fissata un’amichevole: quando e dove seguirla

LAZIO MARIENFELD MEPPEN – Appena arrivata in Germania per il secondo ritiro a Marienfeld, la Lazio ha fissato per mercoledì 4 agosto un’amichevole direttamente nel centro che ospita il club. Come riporta la radio ufficiale biancoceleste l’avversaria sarà il Meppen, squadra che milita nella Liga 3 tedesca. Il fischio d’inizio sarà alle ore 18.30.

Il Meppen

La squadra tedesca, impegnata in terza serie, ha già iniziato il proprio campionato giocando due giornate. Nella prima ha perso 3-1 in casa dell’Hallescher, nella seconda lo scorso sabato ha battuto il Kaiserlautern 1-0.

Dove vederla in tv

La partita, in programma domani (mercoledì 4 agosto) alle ore 18.30, sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, che richiede l’abbonamento. Nessuna possibilità di seguire la Lazio in chiaro in tv.