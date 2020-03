Tempo di lettura: < 1 minuto

SINISTA MIHAJLOVIC LAZIO BOLOGNA – Ieri, prima dell’inizio del match tra Lazio e Bologna, il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic è stato accolto calorosamente dal suo pubblico. L’ex giocatore biancoceleste sta affrontando una delle battaglie più dure della sua vita e per questo i supporters laziali hanno deciso di omaggiarlo.

Mihajlovic sotto la Curva Nord

Sinisa Mihajlovic ha fatto per la prima volta ritorno all’Olimpico in casa della Lazio dopo la sua malattia. L’accoglienza che gli è stata riservata ha fatto emozionare l’allenatore e i tifosi. “Da sempre uomo coraggioso e spirito guerriero. Nella tua battaglia più importante siamo al tuo fianco. Forza Sinisa”. Questo il testo che è apparso in Curva Nord prima del fischio d’inizio del match tra Lazio e Bologna. Il tecnico infatti fu uno dei pilastri della Lazio del 2000 e i tifosi non l’hanno mai dimenticato. Come riporta il Corriere dello Sport, all’interno dello Stadio Olimpico sono esposte le maglie dei suoi sei anni con la maglia biancoceleste.

