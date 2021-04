Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN STEFANO PIOLI INTERVISTA – Dopo la vittoria contro il Parma Stefano Pioli, il tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la corsa alla Champions League.

Milan, l’intervista di Pioli

“Io ho detto che la quota 75 punti potrebbe essere quella giusta. Ma noi ci giochiamo la Champions con squadre capaci di vincere 7-8 partite su 9. Non dobbiamo far conti, abbiamo pensato troppo in avanti non preparando bene la partita dopo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.