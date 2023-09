Napoli, disastro Garcia: prima sconfitta contro Sarri e la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI GARCIA SARRI LAZIO - Oltre al danno, la beffa. Rudi Garcia è uscito sconfitto dal Maradona contro la Lazio, e non ha solo perso i 3 punti. Infatti è stato infranto anche un record che si portava dietro da tempo.

Napoli, prima sconfitta per Garcia contro Sarri e la Lazio

Garcia, prima del match del Maradona, non aveva mai perso contro Sarri e contro la Lazio nelle sue esperienze italiane con Roma e Napoli. Aveva infatti ottenuto una vittoria e due pareggi contro il tecnico, e due vittorie e due pareggi contro i biancocelesti. Luis Alberto e Kamada hanno quindi invertito questa rotta: la sconfitta per 1-2 è la prima per il tecnico francese.