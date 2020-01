Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS PAROLE DELLA GIORNATA LAZIO – Lunedì 6 gennaio, giorno di Epifania che “tutte le feste porta via”. Ma non per la Lazio. In attesa della celebrazione dei 120 anni, la squadra di Inzaghi si gode i nove successi di fila in campionato. Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e le parole di oggi riguardanti la Lazio ed il mondo biancoceleste.

Le news sul mondo Lazio

Non c’è tempo di festeggiare. Simone Inzaghi chiama tutti a rapporto il giorno dopo la vittoria ottenuta sul campo del Brescia (la nona consecutiva in A). La testa è già al Napoli: Correa da valutare, Luis Alberto e Leiva rientreranno dalla squalifica. Prima, però, c’è un’importante ricorrenza da onorare. Giovedì 9 gennaio la Lazio compie 120 anni e le celebrazioni sono già cominciate oggi a Piazza della Libertà. Oggi l’apertura del villaggio biancoceleste. Giovanili: la Lazio vince il VI Memorial “Halima Haider”, intanto sui social si ricorda un altro successo.

Le parole di oggi

L’intervista più importante di oggi sul mondo Lazio l’ha rilasciata Jessica Immobile, che ha confermato: “Ciro resterà qui, abbiamo anche comprato casa“. Mentre Diaconale chiede al popolo laziale di rimanere “con i piedi per terra“, Eriksson fa i complimenti ad Inzaghi. Queste, infine, le opinioni del giornalista Ivan Zazzaroni.

Le altre news

Daniele De Rossi annuncia l’addio al calcio, tempo di statistiche e numeri in casa Lazio. Ciro Immobile migliora la sua posizione per la Scarpa d’Oro e si avvicina a Giordano tra i bomber biancocelesti. Luis Alberto re degli assist anche senza giocare. Calciomercato: ecco i peggiori affari del decennio chiusi a gennaio.

Marco Barbaliscia