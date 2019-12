Tempo di lettura: < 1 minuto

CALVARESE JUVENTUS LAZIO – E’ stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Il fischietto del match a Riyad, in programma domenica 22 dicembre alle ore 17:45, sarà il signor Gianpaolo Calvarese. Costanzo e Peretti gli assistenti, Maresca il IV uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, e Giacomelli l’Avar.

La sesitina arbitrale di Juvetus-Lazio

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Costanzo e Peretti

IV Uomo: Maresca

Var: Mazzoleni

Avar: Giacomelli

I precedenti

L’arbitro Calvarese ha precedentemente diretto i biancocelesti in venti occasioni. Con lui la Lazio ha raccolto 14 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima partita della Lazio, diretta dal fischietto di Teramo risale al 3 novembre scorso, quando la squadra di Simone Inzaghi superò il Milan in trasferta per 2-1. In precedenza, Calvarese aveva arbitrato i biancocelesti lo scorso 15 settembre quando furono sconfitti per 2-1 dalla SPAL.