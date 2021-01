Tempo di lettura: < 1 minuto

ORSI INTERVISTA – La marcia di avvicinamento al derby è ormai agli sgoccioli e Inzaghi spera in qualche recupero importante per affrontare al meglio la Roma. I biancocelesti sono in un momento positivo dopo le tensioni dei mesi scorsi e puntano a confermare questo trend. L’ex aquila Nando Orsi, ai microfoni di Radio Radio Marittima, ha commentato le possibilità delle due formazioni che venerdì si troveranno l’una contro l’altra. Le sue parole.

Sul derby

“Secondo me la Roma arriva meglio a questo derby, ma sappiamo che si tratta di una partita in cui i pronostici difficilmente vengono rispettati. Credo che i giallorossi siano superiori dal punto di vista tecnico, ma i biancocelesti sono più forti psicologicamente. Mi prendo l’attacco della Lazio e la difesa della Roma. Inzaghi è un allenatore pensante ed è in costante crescita. Devo dire che mi piace anche Fonseca”.

