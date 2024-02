Le probabili formazioni di Cagliari Lazio: Vecino e Pedro scalpitano, c'è Immobile

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO - La Lazio di Maurizio Sarri si è inceppata. Non vince dal 14 gennaio, quando si impose per 1-0 sul Lecce. Dopo sono arrivate solo pareggi e sconfitte. Dovrà risollevarsi. Ci proverà a Cagliari, contro la squadra di Claudio Ranieri. All'orizzonte c'è il Bayern Monaco, ci sono gli ottavi di finale di Champions League, ma Immobile e compagni dovranno prima volare in Sardegna e provare a riavviare il motore. Nonostante le assenze, le probabili formazioni dell'incontro sono le seguenti.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro il Cagliari. Ha problemi in attacco, dove Zaccagni rimane in dubbio per un problema al piede. Rientrato dalla squalifica, invece, Ciro Immobile. Il capitano scalpita e si gioca una maglia da titolare con Castellanos: dopo il gol a Bergamo, però, il 17 appare in vantaggio. Con uno di loro due ci saranno Felipe Anderson e Pedro. Isaksen e il giovanissimo Sana Fernandes saranno nuovamente gli unici cambi offensivi a disposizione del tecnico. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Assieme al francese ci saranno Cataldi (Rovella è squalificato) e Vecino, al momento in vantaggio su Luis Alberto. Nella difesa a protezione della porta di Provedel, invece, resta un dubbio. Con Lazzari, Hysaj e Romagnoli è ballottaggio aperto per l'ultima maglia da titolare: a giocarsela sono Gila e Casale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Gila

Romagnoli

Hysaj

Guendouzi

Cataldi

Vecino

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2)

Scuffet

Zappa

Dossena

Mina

Obert

Makoumbou

Prati

Nandez

Viola

Luvumbo

Lapadula

All. Claudio Ranieri

Dove vedere il match tra Cagliari e Lazio

Cagliari - Lazio, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, è in programma per sabato 10 febbraio alle ore 15 presso l’Unipol Domus. L'evento verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn, in live e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.