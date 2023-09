Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A GIORNATA 7 - La Serie A non si ferma: le squadre sono subito pronte a ritornare in campo nel weekend dopo il turno infrasettimanale appena concluso. Ecco tutte le probabili formazioni per la settima giornata del massimo campionato italiano.

Probabili formazioni Serie A 2023/24: giornata 7

Le probabili formazioni di Lecce - Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia.

Le probabili formazioni di Milan - Lazio

Le probabili formazioni di Salernitana - Inter

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. All.: Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All.: Inzaghi.

Le probabili formazioni di Bologna - Empoli

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All.: Motta.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All.: Andreazzoli.

Le probabili formazioni di Udinese - Genoa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Sottil.

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.

Le probabili formazioni di Atalanta - Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All.: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

Le probabili formazioni di Roma - Frosinone

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. All.: Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All.: Di Francesco.

Le probabili formazioni di Sassuolo - Monza

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All.: Palladino.

Le probabili formazioni di Torino - Verona

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All.: Baroni.

Le probabili formazioni di Fiorentina - Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All.: Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo. All.: Ranieri.

Andrea Castellano