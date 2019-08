QUI FORMELLO LAZIO – Ultime ore di riposo per gli uomini di Inzaghi, poi subito al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. Dopo l’amichevole vinta contro il Celta Vigo – nono risultato utile su nove gare pre stagionali – il mister ha concesso due giorni di relax ai suoi, prima di ritrovarsi a Formello. Appuntamento domani, alle 18.00, per la ripresa degli allenamenti.