NEWS DELLA GIORNATA – Ultime ore di riposo e svago per gli uomini di Inzaghi, che domani alle 18.00 si ritroveranno a Formello per la ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione.

PAIDEIA – Giornata affollata in Paideia, dove Lulic, Milinkovic e Caicedo hanno svolto dei controlli per valutare le loro condizioni fisiche, in vista della Sampdoria e soprattutto del derby. Ecco il comunicato ufficiale della Lazio in merito alle loro condizioni.

CALCIOMERCATO – Mentre Inzaghi chiede un colpo last minute in attacco, in difesa arriverà un nuovo calciatore solo in caso di partenza di Wallace o Patric: ecco la situazione. Per Caicedo si complica la situazione rinnovo, e per Jony quella relativa al transfer. Aumenta la concorrenza per Fofana, il Torino blinda Bonifazi. Per Milinkovic, invece, l‘Inter ha un piano: ecco quale.

IL RESTO DELLE NEWS – Canigiani fa il punto della situazione sulla campagna abbonamenti, il Tar respinge il ricorso della famiglia di Diabolik riguardo i funerali, Zeman elogia la Lazio e l’ex Gascoigne parla del momento che sta passando nella sua vita.

Alessandra Marcelli