Sarri: "Sono molto contento dell'atteggiamento di squadra"

SARRI LAZIO GENOA POST PARTITA - All'Olimpico la Lazio mantiene la porta inviolata nonostante le tante assenze nel pacchetto arretrato. La vittoria per 1-0 contro il Genoa regala ai biancocelesti i quarti di Coppa Italia. Nel post partita Maurizio Sarri ha parlato del passaggio del turno.

Le parole di Sarri al termine di Lazio - Genoa

Queste le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri a Mediaset nel post partita di Lazio - Genoa 1-0: "Io ho rivisto la gara contro il Cagliari e la squadra ha fatto una buona gara, ma ha avuto la responsabilità di non averla chiusa, come stasera. Poi magari uno guarda la classifica e pensa che con il Cagliari sia facile ma prima di arrivare all'Olimpico la squadra di Ranieri aveva perso solo contro la Juventus nelle ultime sei gare".

Sulla vittoria contro il Genoa

"Io sono a Roma da tre anni e da tre anni siamo in crisi, però abbiamo vinto tre partite in una settimana. Stasera il palleggio è stato più intenso ma la responsabilità di non aver chiuso la partita è la stessa di sabato".

Su Guendouzi

"Guendouzi è un ragazzo di grande energia e personalità, uno a cui piacciono le sfide. In questo momento è in ottime condizioni fisiche e mentali, già in Premier mi aveva impressionato per questa energia straripante".

Sulla difesa

"Dietro sulla linea difensiva siamo stati bravi viste anche le assenze. Abbiamo finito la gara con Marusic come difensore centrale per la prima volta in tre anni. Dell’atteggiamento della difesa sono molto contento ma anche di quello della squadra".

Su Vecino

"Non c’è niente da chiarire, vicenda di spogliatoio neanche tra le più clamorose ma la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Ne riparleremo tra qualche giorno, per ora la situazione è questa".

Su Felipe Anderson

“Penso che Felipe Anderson costante non lo è mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce. Contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non credo lo sia in questi aspetti materiali. Non lo so, conoscendolo direi di no".

Le parole di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

Maurizio Sarri ha parlato anche ai microfoni ufficiali biancocelesti al termine di Lazio - Genoa 1-0: "Se si apre un giornale, siamo una squadra in crisi. Anche contro il Cagliari abbiamo fatto una buona partita, non spettacolare certamente. Dal punto di vista tattico una gara simile rispetto a quella di questa sera, solo che sabato la circolazione della palla avveniva molto più lentamente rispetto a oggi. Grande difetto di questo periodo è che non riusciamo a chiudere le partite che sarebbero da chiudere e che abbiamo l'occasione di chiudere".

Su Guendouzi come Allan

"Lavorando si potrebbe fare. Ma ormai le nostre settimane sono partita, defaticamento, video, rifinitura, partita. Lavoro vero per migliorare i giocatori non se ne può fare con questi calendari":

Sugli infortunati

"Zaccagni ha fatto parte dell'allenamento in gruppo, potrebbe essere recuperabile anche solamente per uno spezzone di gara. Casale tornerà in gruppo domani, si spera di recuperare anche Luis Alberto. Non recupera Romagnoli. E poi bisognerà vedere come sono usciti Isaksen e Patric".