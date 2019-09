NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 3 settembre, nella serata di ieri si è concluso ufficialmente il mercato. Quest’oggi invece la Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi dalla terza alla sedicesima giornata. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata.

Calciomercato

Alle 22 di ieri sera, si è conclusa la sessione estiva di calciomercato. Queste le pagelle dei quotidiani riguardo i biancocelesti. Qui invece tutti gli affari ufficiali. Nell’ultimo giorno, in casa Lazio sarebbe sfumato un acquisto in difesa. I capitolini inoltre, hanno messo a segno il colpo in prospettiva Raul Moro. Il club di Lotito ha inoltre reso noto le liste Uefa e per il campionato.

Altre news Lazio

Si sono espressi sulle prime giornate di campionato dei biancocelesti: Colonnese, Sonetti, Colasanto ed Andrew Howe. Il neo difensore della Lazio, Vavro si è espresso così sul suo ambientamento nella capitale. Ecco invece le parole di Canigiani riguardo gli abbonamenti. Infine, queste le date degli impegni biancoblu con la nazionale.