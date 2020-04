Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SCUDETTO – I senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un’interrogazione al ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che riguarda l’assegnazione dei titoli nei vari campionati.

ll testo per Vincenzo Spadafora

“I senatori interroganti, preso atto che, nella loro autonomia, diverse Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline; espresso il più vivo rispetto per queste decisioni che gli interroganti non ritengono in alcun modo di dover sindacare ma solo rispettare; considerata l’esperienza analoga di altri Paesi (ad esempio il Belgio per il campionato di calcio); chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle socie”.

