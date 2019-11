LAZIO SOSTA – Archiviata l’ultima partita della nazionale italiana di questo 2019 con la vittoria sull’Armenia per 9-1, la Lazio è pronta a tornare in campo domenica pomeriggio contro il Sassuolo. I biancocelesti si trovano attualmente al terzo posto in classifica e vogliono continuare il cammino di vittorie intrapreso prima della sosta.



Lazio, dopo la sosta sempre qualche fatica in più

Come riporta il Corriere dello Sport, nell’era Inzaghi al rientro dopo la terza sosta per le nazionali la Lazio ha quasi sempre faticato: l’unica vittoria risale al 2016 con il 3-1 al Genoa. Nel 2017 i biancocelesti vennero sconfitti nel derby dalla Roma per 2-1, lo scorso anno invece raggiunsero in extremis il pareggio con il Milan. Quest’anno invece dopo la pausa per gli impegni internazionali, i capitolini hanno collezionato una sconfitta ed un pareggio: rispettivamente contro Spal ed Atalanta.