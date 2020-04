Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL IMMOBILE LAZIO – Continuano i siparietti in casa Immobile. Ciro e Jessica da qualche giorno intrattengono i followers con simpatici sketch ripresi dai programmi televisivi. Dopo La Casa di Carta, è il turno del Grande Fratello. Il primo ad apparire in video è il bomber della Lazio che nomina la sua compagna per l’eliminazione finale. Poi è la volta di Jessica che, adducendo questa motivazione: “Nomino Ciro. In questi due mesi è la persona con cui ho legato meno. Pensa solo a giocare alla PlayStation, e mai a me. Spero che gli italiani lo eliminino”, conclude la divertente parodia del GF.

