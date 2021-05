Social, Martina Santoro: “Bentornata Lazio, Amore mio” (FOTO)

- Advertisement -

SOCIAL SANTORO LAZIO – La stagione 2020/21 ha portato in dote alla Lazio Women la promozione in Serie A Femminile. Tra le protagoniste della squadra allenata da Carolina Morace, è stata sicuramente Martina Santoro. In una lettera a cuore aperta, pubblicata sul proprio profilo Instagram, la calciatrice ha sancito ancora una volta l’amore incondizionato per la sua squadra del cuore, la Lazio.

La lettera di Martina Santoro

“Lazio, amore mio… Di tempo ne è passato, pure troppo oserei dire. Quanta strada abbiamo percorso io e te? Quanti incidenti lungo il cammino, quante volte ci è sembrata l ultima? Eppure… La testa vola via ed i pensieri s imbrigliano nei lacci degli scarpini… Quante volte li ho allacciati per combattere al tuo fianco? E quante altre volte ancora lo rifarei. Non ho rimpianti. Non mi sono mai immaginata, nemmeno per una volta, come sarebbe stata la mia vita lontana da te. Perché io, senza, non sono niente. Spiegare a chi non sa non è possibile probabilmente, ma ci si può provare con i numeri, in fondo, la matematica non è un opinione. Sono passati 4380 giorni da quel famoso maggio del 2009 e t’assicuro, non ce n’è stato uno in cui io non abbia aspettato, sperato e rincorso questo momento. M’è mancato il fiato, siamo morte insieme un migliaio di volte, forse anche di più, ma chi impara a risorgere in fondo poi non muore mai. T’ho dedicato il mondo, almeno il mio. Ho provato di tutto, ogni sensazione che l essere umano sia in grado di provare. Abbiamo visto passare di qui allenatori, dirigenti, giocatrici… Qualcuna di loro la porto nel cuore perché sono convinta che senza il viaggio non sarebbe stato lo stesso ed oggi non saremmo qua. Porterò con me questo bagaglio leggero, in fondo pesa solo ventun grammi, c’ho messo dentro l anima. Bentornata Lazio, Amore mio”.