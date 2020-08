Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE CEFERIN – La stagione corrente di Champions League si sta per concludere grazie al format delle Final Eight. Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ne ha parlato all’AFP di Lisbona, escludendone un riutilizzo per la prossima stagione.

Le parole di Ceferin

“Le Final Eight potrebbero essere una formula interessante per il futuro anche se non credo che potremo applicarle ancora, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile. Fino a marzo non avevamo piani e da allora abbiamo provato a studiare diverse alternative, quindi saremo in grado di adattarci anche in futuro perché il mondo non si fermerà per sempre a causa di questo virus”.

