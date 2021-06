FOCUS Italia-Svizzera: i precedenti tra le due squadre

- Advertisement -

FOCUS ITALIA SVIZZERA PRECEDENTI – Dopo l’esordio perfetto contro la Turchia, per l’Italia è arrivato il momento di pensare al prossimo match contro la Svizzera. Roberto Mancini ha ricevuto indicazioni più che incoraggianti dai suoi ma, contro gli elvetici, dovrà quasi sicuramente rinunciare ad Alessandro Florenzi. L’ex Roma ha riportato una contrattura al polpaccio durante la gara inaugurale di venerdì sera. Al suo posto dovrebbe scendere in campo l’esterno del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Italia e Svizzera si sono già incontrate diverse volte in passato, con le statistiche nettamente sbilanciate a favore degli Azzurri. Ecco i numeri e le curiosità legate a questa sfida.

FOCUS, Italia-Svizzera: i precedenti

Azzurri ed elvetici si sono sfidati ben 58 volte, contando anche le amichevoli disputate. In queste gare l’Italia ha riportato la vittoria per 28 volte a fronte delle sole 8 a favore degli svizzeri. I pareggi, invece, sono stati 22. Le due squadre si sono incrociate in competizioni ufficiali soltanto in 6 occasioni che hanno visto la compagine italiana trionfare 3 volte e pareggiare altre 3. L’ultimo successo degli elvetici risale al primo maggio del 1993 nella gara di Berna vinta 1 a 0 grazie alla marcatura di Hottinger.

Curiosità su Italia-Svizzera

L’ultima sfida tra Italia e Svizzera nella fase finale di un torneo internazionale porta come data 7 giugno 1962. L’occasione si presentò ai Campionati del Mondo organizzati in Cile. In quel match gli Azzurri si imposero 3 a 0 grazie alla rete di Mora e alla doppietta di Giacomo Bulgarelli. Da quel momento in poi ogni incontro si è svolto nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali e agli Europei. I due match più recenti sono stati quelli per accedere ad Euro 2000. Nella partita d’andata, giocata al Friuli di Udine, l’allora squadra allenata da Dino Zoff venne trascinata da Alessandro Del Piero autore delle due reti decisive.

Giorgio Veloccia