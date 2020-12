Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – 24 dicembre: Vigilia di Natale atipica quest’anno a causa del Covid-19. La Lazio ha concluso questo 2020 con una sconfitta in casa del Milan allo scadere del secondo tempo. I rossoneri ora, a detta di Giordano, possono credere nel sogno scudetto. La formazione di Inzaghi ora si godrà le vacanze, pronta a tornare a Formello il 29 dicembre.

Le parole di oggi

La partita di ieri sera si è conclusa con un risultato amaro per la Lazio. Luis Alberto, uno dei protagonisti assoluti della gara insieme a Ciro Immobile, prova a caricare l’ambiente sui social. La difesa ha subito gli attacchi rossoneri e due gol presi su calcio d’angolo sono troppi per una squadra che ambisce all’Europa. Anche i cambi di Inzaghi non hanno influito in maniera positiva sul risultato finale. In ogni modo i biancocelesti vogliono mettersi alle spalle questo risultato. Tra questi Andreas Pereira, subentrato nella ripresa, ha provato a spronare i suoi sui social.

