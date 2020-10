Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO CORONAVIRUS – Continua lo stato di emergenza in casa Lazio. La formazione biancoceleste si è ritrovata a Formello a ranghi ridotti per proseguire la preparazione in vista del match di campionato contro il Torino. Domenica, alle ore 15:00, è previsto il fischio d’inizio di una partita che il presidente Claudio Lotito vuole giocare a tutti i costi. Il numero uno biancoceleste ha scartato l’ipotesi di utilizzare il jolly-Covid, che consente di rinviare una gara in stagione, ma solo se si accerta la positività di almeno 10 calciatori. Il presidente, per primo, vuole dare un segnale di continuità al campionato.

Lazio, attesa per i tamponi: Inzaghi può recuperare Lazzari ed Immobile

In casa Lazio, però, c’è attesa per conoscere il responso del nuovo giro di tamponi previsto oggi a Formello. Come riporta Leggo, Simone Inzaghi potrebbe recuperare Manuel Lazzari e Ciro Immobile, risultati “debolmente” positivi prima del match contro il Club Brugge. Luiz Felipe e Leiva, come testimoniato sui social, sono in isolamento, mentre hanno accusato sintomi anche Patric e Fares. Lo spagnolo, ha detto Inzaghi dopo la gara di Champions, ha avuto giramenti di testa e nausea. Luis Alberto e Djavan Anderson, invece, sono sintomatici e la loro assenza è quasi sicura. Per i verdetti ufficiali c’è però ancora da attendere qualche ora.

