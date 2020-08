Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CESSIONI BADELJ WALLACE – La Lazio sta cercando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tanti gli obiettivi del direttore sportivo Igli Tare, ma per poter acquistare bisogna anche cedere. Sono tanti i giocatori che alla Lazio hanno fatto il loro tempo o che non rientrano più nel progetto tecnico. Saranno 15 i ragazzi, tra ex primavera e giocatori in prestito che si sono rivelati un flop, che torneranno alla base e che i biancocelesti cercheranno di piazzare altrove prima della fine del mercato.

Badelj e Wallace fuori dal progetto Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, tra le cessioni più importanti che la Lazio dovrà fare ci sono quelle di Badelj e Wallace. Entrambi erano approdati a Roma convinti di poter essere utili alla causa, ma a causa di diversi infortuni non ci sono riusciti. L’ex regista della Fiorentina, arrivato a parametro zero nel 2019, ha provato a rilanciarsi proprio con la Viola, ma è rimasto chiuso da Pulgar e adesso potrebbe approdare alla Lokomotiv Mosca. Per quanto riguarda il difensore, la sua stagione è stata passata per la maggior parte in infermeria disputando al Braga solo 8 presenze.

