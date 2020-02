Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO HELLAS VERONA FORMAZIONI CRONACA – Archiviata la vittoria per 5-1 contro la Spal, la Lazio scenderà in campo contro l’Hellas Verona nel match di recupero della 17esima giornata di Serie A. Con una vittoria i biancocelesti salirebbero al secondo posto in classifica solitario, superando l’Inter. Lazio – Hellas Verona, di seguito le probabili formazioni e la cronaca della sfida, che Lazionews.eu seguirà LIVE.

Serie A 2019/20

17ª giornata Stadio Olimpico di Roma

mercoledì 5 febbraio, ore 20:45

Lazio Hellas Verona

Le probabili formazioni di Lazio Hellas Verona

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini.

Allenatore: Ivan Juric.

Gli arbitri di Lazio Hellas Verona

ARBITRO: Abisso (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Cecconi e Baccini

IV UOMO: Manganiello

VAR: Pairetto

AVAR: Fiorito

I marcatori di Lazio Hellas Verona

–

Gli ammoniti

–

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

Stadio Olimpico Roma Piazzale del Foro Italico, 00135 Roma RM, Italia

