Lazio, tutte le news della giornata del 26 novembre

LAZIO NEWS DELLA GIORNATA 26 NOVEMBRE – Archiviato il turno di Europa League, si ritorna tutti concentrati sul campionato. La Lazio prepara la sfida di domenica contro il Napoli, con un occhio verso la nazionale italiana. Andiamo a riassumere tutte le notizie di oggi.

Dopo la bella vittoria di ieri della Lazio, questa mattina i ragazzi si sono presentati per la consueta seduta di scarico a Formello. Assente il solito Adam Marusic positivo al Covid. Ora è il momento di pensare alla Serie A, domenica c’é il Napoli. Proprio per la partita Luciano Spalletti ha recuperato due pedine fondamentali del suo scacchiere: Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Nella serata è stato anche reso noto il ranking UEFA per club: la Lazio si trova 27ª.

Si parla solo del big match di domenica sera. Al Maradona andrà in scena Napoli – Lazio, e già da oggi cominciano ad arrivare le prime dichiarazioni sulla sfida. Il difensore degli azzurri Kalidou Koulibaly ha detto la sua dopo il turno di Europa League. Anche Riccardo Montolivo e il doppio ex Andrea Agostinelli hanno parlato della squadra di Maurizio Sarri e dello scontro che li aspetta. Francesco Colonnese, invece, ha parlato dell’ottima prestazione dei capitolini di ieri sera a Mosca.

Oggi si ricomincia a parlare della nazionale italiana. Sono andati in scena questo pomeriggio i sorteggi per i playoff validi per il Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia si troverà come prima avversaria la Macedonia e poi, in una possibile finale, una tra Portogallo e Turchia. Ovviamente riguardo a ciò sono arrivate le parole di Roberto Mancini, ct azzurro. In più nella serata di oggi è stato reso noto il ranking UEFA per nazioni: l’Italia è al 3° posto.

Tralasciando la Lazio, oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli con il Milan fino al 2023. Rimanendo in Serie A, Martin Hongla, calciatore dell’Hellas Verona è risultato positivo al Covid, come riporta la società stessa.

Andrea Castellano