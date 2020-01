Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – La Lazio dice addio alla Coppa Italia, competizione in cui era campione in carica. Al San Paolo contro il Napoli termina 1-0 per gli azzurri, al termine di una partita infiammata con due espulsioni e due legni da una parte e dall’altra. Queste le pagelle dei quotidiani per quanto riguarda i calciatori biancocelesti.

Napoli Lazio, le pagelle dei biancocelesti

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 5,5; Luiz Felipe 4,5, Acerbi 6,5, Radu 6 (Patric 5,5); Lazzari 6,5, Milinkovic 6, Parolo 6, Leiva 4, Lulic 6 (Jony 6,5); Immobile 6, Caicedo 5 (Correa 6,5). All. Inzaghi 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 5,5; Luiz Felipe 4,5, Acerbi 6, Radu 6 (Patric 6); Lazzari 6,5, Milinkovic 6,5, Parolo 5,5, Leiva 4,5, Lulic 6,5 (Jony 6); Immobile 5, Caicedo 5,5 (Correa 6). All. Inzaghi 6.

IL MESSAGGERO: Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 5,5 (Patric 6); Lazzari 6, Milinkovic 6, Parolo 6, Leiva 5, Lulic 5,5 (Jony SV); Immobile 6, Caicedo 6 (Correa 5,5). All. Inzaghi 6.