NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 18 luglio in un click

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio prosegue il suo ritiro ad Auronzo di Cadore. Mister Sarri chiede alla squadra di alzare il ritmo e di essere più veloce nella trasmissione del pallone. Intanto i tifosi hanno esposto uno striscione per Stefan Radu. Il difensore rumeno, infatti, è il giocatore con più presenze con l’aquila sul petto. A fine allenamento si è preso il suo spazio anche Sergej Milinkovic-Savic con un post su Instagram. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

In questo ritiro stanno trovando continuità Luiz Felipe e Lucas Leiva. I due brasiliani vengono da una stagione tormentata dagli infortuni, ma ora sembrano averli lasciati alle spalle. Il centrocampista, inoltre, oggi ha festeggiato i 4 anni in biancoceleste. In casa Lazio hanno parlato Escalante e Durmisi. Il primo ha l’obiettivo di giocare di più nella prossima stagione, mentre il secondo vuole provare a convincere Sarri a concedergli una possibilità. Sul tecnico toscano si è espresso Arrigo Sacchi, il quale è convinto che può fare bene. Per quanto concerne il calciomercato c’è stato un incontro tra la dirigenza, nelle persone di Tare e Lotito, e l’allenatore. Per il momento c’è da registrare l’arrivo del baby Romero e lo stallo della cessione di Correa. Infine, hanno parlato Malagò e Berrettini. Il presidente del Coni si è soffermato sul tema dei tifosi allo stadio, mentre il tennista è stato costretto a dare forfait per le Olimpiadi di Tokyo a causa di un infortunio.

Emanuele Castellucci