NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 5 giugno in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Continua la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri. Il progetto dei biancocelesti sembra aver convinto il tecnico ex Juventus. Anche l’offerta presentata da Claudio Lotito pare essere stata gradita dall’allenatore. Tra le garanzie chieste da Sarri c’è quella legata al calciomercato. Possibili le partenze di Manuel Lazzari e Joaquin Correa, mosse che serviranno ad arrivare ad almeno tre calciatori più funzionali per l’ideologia “sarrista”. Nell’elenco di nomi accostati alla Lazio spicca quello di Santos Borré del River Plate. La punta avrebbe rifiutato le offerte di altre squadre per approdare nella Capitale.

Le altre notizie di oggi

Tempo di partenze e arrivi dalle parti di Formello. Senad Lulic, capitano storico, dopo l’addio alla Lazio non è ancora riuscito ad accasarsi. L’uomo decisivo del 26 maggio vorrebbe tornare in Svizzera per riavvicinarsi alla famiglia. Sulla strada del ritorno, invece, c’è Jordan Lukaku. Si avvicina anche il calcio d’inizio di Euro 2020. L’Italia ieri, nell’ultimo match pre esordio, ha schiantato la Repubblica Ceca per 4 a 0. In rete anche Ciro Immobile, elogiato poi dal club di appartenenza con un post via social. La prestazione del bomber della Lazio ha convinto anche i quotidiani nazionali.