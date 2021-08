NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie dell’1 agosto in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 1 agosto. Manca sempre meno all’inizio del campionato e la Serie A è intenzionata ad apportare una nuova modifica. Dopo il calendario asimmetrico, infatti, la Lega ha comunicato che il prossimo obiettivo è quello di avere una sala unica per il Var. Il collaudo della nuova struttura ha dato esito positivo. La giornata di oggi è stata straordinaria soprattutto per l’Italia. Attualmente sono in corso le Olimpiadi di Tokyo e gli azzurri hanno conquistato due storiche medaglie d’oro nei 100m e nel salto in alto. A trionfare sono stati rispettivamente Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Per quanto riguarda la Lazio, invece, lunedì è prevista la partenza per Marienfeld, in Germania, dove si svolgerà la seconda parte di ritiro al quale saranno presenti i nazionali come Immobile ed Acerbi. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

E’ passato esattamente un mese dall’inizio del calciomercato e la Lazio è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri una rosa adeguata al suo stile di gioco. Al momento sono arrivati Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Romero. Per completare la rosa servirebbe un altro esterno d’attacco e probabilmente un centrocampista. Per la fascia, sfumato Brandt, è tornato di moda il nome di Kostic, che attualmente è tra i preferiti del direttore sportivo Igli Tare. In lizza ci sono anche Brekalo e Grimaldo, proposti da Ramadani. Inoltre, non è neanche da escludere il ritorno in prestito di Andreas Pereira. Prima di poter acquistare, però, la Lazio è costretta a cedere. In uscita c’è Correa, che ha da tempo manifestato la sua voglia di lasciare la Capitale. Infine, c’è da registrare un interesse dell’Atalanta nei confronti di Luiz Felipe, individuato come sostituto di Romero. Qualora il brasiliano dovesse essere venduto, i biancocelesti proverebbero a prendere Demiral dalla Juventus.

Emanuele Castellucci