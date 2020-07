Tempo di lettura: < 1 minuto

STEFAN RADU LAZIO – Stefan Radu è uno dei protagonisti della Lazio: da 12 anni con l’aquila sul petto, il difensore romano è ormai parte della storia del club. La scorsa settimana ha agguantato il record di Paolo Negro, nella partita contro il Milan.

Il record

Oggi con le sue 377 apparizioni in biancoceleste, è terzo sul podio dei più presenti. Per lui è una soddisfazione importante e ora ha messo nel mirino i record di Giuseppe Wilson (394) e Giuseppe Favalli (401). La prima posizione è facilmente raggiungibile: 24 gare,che può raggiungere la prossima stagione. In Serie A, raggiunge quota 305, tutte con l’aquila sul petto.

