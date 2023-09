Rocca, Presidente Regione Lazio: "L'Olimpico non mi dispiace"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROCCA PRESIDENTE LAZIO STADIO ROMA- Anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è espresso sulla querelle riguardo lo stadio a Roma. Dopo le parole di Lotito e quelle di sindaco e assessore della Capitale, ecco le sue parole.

Le parole di Rocca, Presidente Regione Lazio, sull' Olimpico e lo stadio a Roma

"Io mi auguro che entrambe le squadre abbiano un loro stadio, quindi ovviamente qui quando si parla di stadi non è che c’è da essere tifosi o meno. È una cosa importante e quindi mi auguro che la proprietà biancoceleste faccia dei passi avanti per dare alla tifoseria laziale un luogo dove poter essere vicino alla propria squadra, in una maniera diversa rispetto all’attuale stadio. Anche se a me l'Olimpico non dispiace, in generale".