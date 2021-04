Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – 24 aprile: tanti auguri Vedat Muriqi. La Lazio è pronta a tornare in campo, contro il Milan, dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Nonostante questo, i biancocelesti hanno ancora chance per un posto in Champions League visto il recupero con il Torino. Proprio questa gara sta creando malumore a molti altri club di Serie A, tra cui il Genoa di Ballardini. Vediamo insieme le news della giornata.

Il mondo Lazio

La società si è fatta sentire dopo i pesanti errori arbitrali in Napoli-Lazio per cui Di Bello è stato sospeso per un turno. Proprio Igli Tare si è sfogato definendoli imperdonabili. Nonostante ciò, i biancocelesti devono subito concentrarsi in vista del prossimo match contro il Milan: da valutare le condizioni di Luis Alberto e Leiva, acciaccati già prima della trasferta partenopea. In quel di Formello, però, si è rivisto Simone Inzaghi che è pronto a tornare al comando dei suoi anche se in porta ci sono da risolvere diversi problemi. Finisce in parità, infine, il derby della Primavera.

Le parole di oggi

Sono diversi gli interventi della giornata di oggi. Tra tutti c’è da sottolineare quello di Gasperini che in conferenza stampa ha sottolineato come la Lazio sia ancora in corsa per un posto in Champions League. Dei prossimi avversari biancocelesti, invece, ha parlato Calabria mentre Lippi ritiene che la corsa per la massima competizione europea passi dalla gara contro i granata. Tra gli ex Lazio, invece, ha parlato Bresciano, il quale avrebbe preferito rimanere a Roma per più stagioni. Infine, Achille Lauro ha sottolineato l’amore per i colori biancocelesti e quello per Sinisa Mihajlovic.

