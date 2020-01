Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO CORREA INFORTUNIO – Sembrano scongiurate le paure per una possibile lesione al polpaccio per Joaquin Correa, uscito zoppicando dall’Olimpico dopo il derby di domenica scorsa. L’argentino si era fatto male in Brescia-Lazio del 5 gennaio ed era rientrato da titolare proprio nella stracittadina, match che lo ha visto incorrere in una ricaduta. Oggi gli esami strumentali hanno in parte tranquillizzato l’ambiente biancoceleste che dovrà comunque rinunciare al numero 11 per le prossime due o tre partite.

La carica di Correa, già a lavoro in palestra

Intanto il “Tucu” non si ferma e tramite il proprio profilo instagram mostra a tutti la sua determinazione. Ecco la foto che lo ritrae a lavoro in palestra insieme al suo preparatore.

