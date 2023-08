Gilardino: "Non sta a me descrivere la Lazio. Sarri un maestro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GILARDINO CONFERENZA LAZIO GENOA - Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio. Di seguito le parole del tecnico rossoblu.

Lazio - Genoa, le parole di Gilardino in conferenza stampa

"La Lazio non sta a me descriverla. E' una squadra forte, con un allenatore che è un maestro. Ha anche attaccante con caratteristiche importanti, come Immobile. Negli anni Sarri ha dato solidità al gruppo e dato un'idea ben precisa. Noi ci siamo preparati per fare una partita tosta, sapendo delle difficoltà che possiamo incontrare ma essendo consci di dove vogliamo determinare. Ai ragazzi ho chiesto una reazione che dovrà esserci, io per loro mi butterei nel fuoco perchè ho grande stima di loro. Mi auguro che loro facciano lo stesso, perchè c'è la volontà di fare la prestazione. Dovremo essere bravi a comportarci da Genoa".

Ancora sulla Lazio

"La Lazio è una squadra preparata da un maestr,o e un allenatore che ha tantissimi campionati alle spalle. A me piace tantissimo Sarri, lo seguo. All'inizio ha avuto qualche difficoltà ad entrare nella testa dei ragazzi ma io lo dicevo dal primo anno che la Lazio avrebbe fatto cose straordinarie perchè lui ha un modo di lavorare da alto livello. Noi siamo una neopromossa. L'entusiasmo deve essere determinante, per me e per i ragazzi".