Turchia-Italia, Insigne: “Inizio teso, ma siamo stati bravi a fare risultato”

ITALIA INTERVISTA EURO2020 – Termina 0-3 Turchia-Italia. Il primo match della fase a gironi ha visto gli azzurri scendere in campo in modo spettacolare. Prima schiaccia e poi trafigge la squadra di Şenol Güneş. Nel post partita, ai microfoni di SkySport è intervenuto uno degli autori del tris azzurro Lorenzo Insigne.

Turchia-Italia, Lorenzo Insigne nel post partita

“All’inizio eravamo un po’ tesi e timorosi e non siamo stati bravi a fare le cose che sapevamo fare. Non ci siamo fatti condizionare dagli episodi. Nel secondo tempo siamo entrati in campo concentrati e abbiamo fatto risultato. Possiamo ancora crescere, c’è sempre da migliorare in ognuno di noi. Quello che ci chiede il mister è quello di stare tranquilli e di giocare il nostro calcio. Mai farsi condizionare dagli avversari, questo è quello che ci chiede Mancini. Conosciamo le nostre qualità. Il secondo tempo ha dimostrato qualità e serenità”.

Lino Banfi

“Giorgio ha ricevuto una chiamata, pensavamo fosse uno scherzo. Siamo stati contenti del video che ci ha inviato Lino Banfi e abbiamo dedicato l’esultanza a lui”.