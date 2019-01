Calciomercato, si parte! Caccia all’esterno ma prima le cessioni. Nuova campagna abbonamenti, polemiche sulla Supercoppa

NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 3 gennaio, inizia ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Le società avranno tempo sino a fine mese per rinnovare le proprie rose. Tanti i nomi che circolano in orbita Lazio ma non c’è solo questo da raccontare. Dalle parole di Tare al Globe Soccer Awards all’avvio di una nuova campagna abbonamenti, andiamo a riassumere, come di consueto, tutte le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

CALCIOMERCATO – Il tema principale non può che essere il mercato. Da Dubai il ds Tare ha confermato che sono tanti gli obiettivi della società, sia in entrata che in uscita. Il girone di andata ha palesato la necessità di un rinforzo sulla fascia destra: qui tutti i nomi in orbita Lazio. L’ultima tentazione riguarda Jacopo Sala, difensore della Sampdoria. Prima di acquistare, però, è necessario cedere. Dusan Basta è finito nel mirino del Bologna, Murgia invece piace al Genoa.

MONDO LAZIO – E’ ripartita la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: qui tutte le info su dove acquistare i tagliandi ed il costo. L’obiettivo, a detta di Marco Canigiani, è riempire sempre più lo stadio, un po’ come accaduto co il Torino. La partita contro i granata è costata a Lotito una diffida mentre a Milinkovic il riconoscimento dei tifosi come giocatore del mese di dicembre. Una nota positiva è stata la non ammonizione di Immobile e Parolo, entrambi in diffida. Le prossime sfide contro Napoli e Juventus testeranno il livello della Lazio di Inzaghi: l’obiettivo, ormai, è la qualificazione in Champions che le statistiche danno come possibile. Un ultima curiosità riguarda Pedro Neto, giocatore ai margini della rosa ma convocato dalla sua Nazionale.

NUMERI LAZIO – La Lazio ha chiuso il 2018 al 14esimo posto per numero di gol segnati in Europa mentre Acerbi e Strakosha vantano un record particolare. Questi numeri, per l’ex Marchegiani, sono ulteriore prova del valore della rosa. Tanti auguri ad Alessandro Rossi: l’attaccante compie oggi 22 anni.

LE ALTRE NEWS – Polemiche sulla Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita: le donne avranno accesso solo ad alcuni settori. Collina torna a parlare di VAR mentre ci sono novità sulla tragica morte del tifoso prima di Inter-Napoli. Bel gesto del Cagliari calcio nei confronti di Gabriele Pulici, figlio di Felice. Qui tutto il programma del weekend del settore giovanile biancoceleste. Infine chiudiamo la news di oggi con un pensiero per Michael Schumacher che oggi compie 50 anni: forza Campione!

Marco Barbaliscia