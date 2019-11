EUROPA LEAGUE LAZIO – Siamo ormai a poche ore dal match tra Lazio e Celtic, che si disputerà a partire dalle 18:55 allo Stadio Olimpico di Roma. La qualificazione nel girone E è ancora tutta da scrivere. La Lazio oggi giocherà un match fondamentale per il proseguo del cammino in Europa.

La situazione

La squadra di Simone Inzaghi si trova a fare i conti non soltanto con la sua partita. Un occhio va dato anche all’altra gara del girone, ossia Cluj-Rennes. Per i francesi si tratta dell’ultima chance; infatti i rossoneri hanno ottenuto un solo punto in classifica nelle sfide precedenti e si ritrovano come fanalino di coda in un girone che, da pronostico, li vedeva tutt’altro che ultimi. L’unica vittoria ottenuta dai biancocelesti nel girone, fino ad ora, è proprio quella in rimonta all’Olimpico contro il Rennes, siglata da Milinkovic e Immobile. Per la Lazio quella di stasera contro il Celtic sarà una partita fondamentale per provare a salire a quota 6 in classifica, nella speranza che i francesi riescano a fare punti in Romania, fermando così la cavalcata del Cluj. Di seguito la classifica dopo le prime tre giornate:



Celtic 7

Cluj 6

Lazio 3

Rennes 1